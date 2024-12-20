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Банк России к концу года может снизить ключевую ставку до 14% годовых

УрБК, Москва, 28.07.2025. Банк России к концу года может снизить ключевую ставку до 14% годовых, пишут «Ведомости» со ссылкой на сводный прогноз ведущих российских экономистов.

В частности, экономист Виктор Тунев считает, что в конце 2025 года ставка может достигнуть 14-16%, учитывая снижение прогноза ЦБ.

«Если ставка останется на текущем уровне в 18% годовых, то прогноз на 2026 год на уровне 12-13% окажется недостижимым», — добавил В. Трутнев.

В свою очередь, экономист Павел Рябов спрогнозировал, что по итогам заседания совета директоров Центробанка, намеченного на 19 декабря, ключевая ставка может быть снижена до 14% годовых.

По прогнозу директора макроэкономического анализа банка Дом.РФ Жанны Смирновой ставка войдет в диапазон 15-16% по состоянию на конец года.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает, что регулятор может решиться на снижение ставки еще на 100-200 базисных пунктов (б. п.), до 16-17% годовых.

«ЦБ может продолжать снижать ставку на каждом из оставшихся в этом году заседаний, доведя ее до показателя в 14% к концу этого года», — уточняет М. Васильев.

Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин полагает что регулятор снизит ставку на 200 б. п., до 16%, а к концу года — до 15% годовых.

Напомним, Совет директоров Банка России 25 июля принял решение снизить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (п. п.), до 18%.

Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что что ЦБ будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 году.
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