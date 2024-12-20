Банк России к концу года может снизить ключевую ставку до 14% годовых

УрБК, Москва, 20.12.2024. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...09.11.2023 В ЦБ РФ не исключают повышение ключевой ставки до конца года
УрБК, Москва, 09.11.2023. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может быть повышена до ...12.02.2021 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
Сегодня, 12 февраля, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. ...15.12.2017 Банк России снизил ключевую ставку до 7,75%
УрБК, Москва, 15.12.2017. Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 7,75%. Решение опубликовано на сайте ...17.06.2016 Зампред ЦБ РФ спрогнозировал ключевую ставку в 6-6,5% при инфляции в 4%
УрБК, Москва, 17.06.2016. По словам первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина, ключевая ставка ЦБ при достижении ...