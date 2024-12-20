Банк России к концу года может снизить ключевую ставку до 14% годовых

УрБК, Москва, 20.12.2024. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...

В ЦБ РФ не исключают повышение ключевой ставки до конца года

УрБК, Москва, 09.11.2023. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может быть повышена до ...