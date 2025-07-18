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ЦБ: Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне

УрБК, Москва, 25.07.2025. Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению темпов роста цен, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания по ключевой ставке.

«Долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, немного снизились. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и населения существенно не изменились», — отмечают аналитики ЦБ.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в России с 15 по 21 июля составила 9,17% против 9,34% неделей ранее. За последнюю неделю цены снизились на 0,05%. Продовольственные товары в стране подешевели на 0,27%, непродовольственные подорожали на 0,08%. Стоимость услуг выросла на 0,08%.

Напомним, что годовая инфляция в Свердловской области в июне замедлилась до 10,5%.
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