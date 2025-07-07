Средняя предлагаемая зарплата для металлургов в России достигла 93 тыс. рублей

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УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Средняя зарплата в Свердловской области в январе-апреле составила 84 тыс. 630 руб. По ...

Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 22%

В январе-октябре 2024 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на Среднем Урале составила 75 245 ...

Средняя зарплата россиян в III квартале составила 83,9 тыс. рублей

УрБК, Москва, 28.11.2024. Средняя номинальная зарплата россиян в III квартале 2024 года составила 83 891 руб. Это на 3% ...

В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 тыс. рублей

В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 тыс. руб. в месяц, подсчитали ...

В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 ...