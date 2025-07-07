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Средняя предлагаемая зарплата для металлургов в России достигла 93 тыс. рублей

УрБК, Москва, 25.07.2025. Медианная предлагаемая зарплата для металлургов в России в первом полугодии составила 92 тыс. 966 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 33%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

Больше всего увеличились доходы инженеров-технологов (+29%, до 85 тыс. 010 руб.). Также заметно выросли зарплаты у горных мастеров (+22%, до 160 тыс. 037 руб.) и экологов (+22%, до 67 тыс. 883 руб.), дефектоскопистов (+14%, до
79 тыс. 601 руб.) и прессовщиков (+14%, до 65 тыс. 799 руб.).

Напомним, что, по данным Свердловскстата, средняя зарплата на Среднем Урале (по полному кругу организаций) в мае составила 89 тыс. 796 руб. в месяц. Это на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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