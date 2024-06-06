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Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за полгода выросла на 16%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата в июне 2024 года составила 62,9 тыс. руб. За I полугодие этот показатель вырос на 16% (в январе этого года — 54,2 тыс. руб.), говорится в исследовании hh.ru.

В разрезе профессиональных сфер заметно выросли предлагаемые зарплаты у работников из категории «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (на 34%, до 67 тыс. руб.). Так, массажистам обещали доход в размере 72,5 тыс. руб. (+38%), фитнес-тренерам — 59,8 тыс. руб. (+29%), парикмахерам — 70 тыс. руб. (+17%).

Также отмечена хорошая зарплатная динамика в сельскохозяйственной сфере (рост на 29%, до 91,2 тыс. руб.) и автобизнесе (на 29%, до 90 тыс. руб.). Сильнее всего за полгода увеличился этот показатель у машинистов (+39%, до 114,5 тыс. руб.) и технологов (+16%, до 81,9 тыс. руб.), автослесарей (+18%, до 94,5 тыс. руб.) и автомойщиков (+13%, до 55 тыс. руб.).

Кроме этого, с начала года выросли зарплаты в категории добычи сырья (на 27%, до 88,8 тыс. руб.) и производственной сфере (на 26%, до 81 тыс. руб.). Наиболее заметно увеличился предлагаемый доход у целого ряда инженерных профессий. Так, инженер-электроник может заработать на 33% больше, чем зимой (в июне — 100 тыс. руб.). Вырос этот показатель также у инженеров-энергетиков (на 19%, до 80 тыс. руб.) и инженеров по качеству (на 16%, до 66,2 тыс. руб.).
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