Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за полгода выросла на 16%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 года средняя предлагаемая зарплата составила 60 тыс. ...23.04.2024 Средняя предлагаемая зарплата на Среднем Урале составила 59,5 тыс. рублей в марте 2024 года
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в марте 2024 года составила 59,5 тыс. руб., а средние зарплатные ...23.04.2024 Средняя предлагаемая зарплата на Среднем Урале составила 59,5 тыс. рублей в марте 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в марте 2024 года составила 59,5 ...10.04.2024 На Среднем Урале зарплатные предложения в сфере производства за год выросли на 7%
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Свердловской области медианные зарплатные предложения в сфере производства в марте ...25.08.2021 В Свердловской области снизились предлагаемые зарплаты в сфере IT
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в июле 2021 года составила 44 тыс. ...