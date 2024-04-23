Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за полгода выросла на 16%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата в июне 2024 года составила 62,9 ...23.04.2024 Средняя предлагаемая зарплата на Среднем Урале составила 59,5 тыс. рублей в марте 2024 года
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в марте 2024 года составила 59,5 тыс. руб., а средние зарплатные ...23.04.2024 Средняя предлагаемая зарплата на Среднем Урале составила 59,5 тыс. рублей в марте 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в марте 2024 года составила 59,5 ...25.08.2021 В Свердловской области снизились предлагаемые зарплаты в сфере IT
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в июле 2021 года составила 44 тыс. ...20.09.2017 За год в Екатеринбурге зарплаты в вакансиях фармацевтов снизились на 12,8%
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. В августе 2017 года средняя заработная плата в вакансиях категории «Медицина, ...