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В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата с начала года увеличилась на 12%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 года средняя предлагаемая зарплата составила 60 тыс. 650 руб., увеличившись с начала года на 12%. Об этом говорится в исследовании, проведенном российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая сообщила, что впервые зарплатные предложения превысили ожидания соискателей, которые в мае находились на уровне 60 тыс. руб.

«В течение нескольких лет ожидания значительно превосходили предложения работодателей, но начиная с 2020-2021 годов появился устойчивый тренд на сокращение этого разрыва. В процессе усугубления ситуации на рынке труда велика вероятность достижения не только точки равновесия в зарплатных ожиданиях и запросах, но и инверсивной ситуации. Сейчас мы видим, что в Свердловской области предлагаемая зарплата, пусть и на 1%, но превышает ожидаемую», — пояснила О. Сидлецкая.

Она также рассказала, что в пятерку профессиональных сфер, где работодатели с начала года заметнее всего подняли зарплаты, вошли «Спортивные клубы, салоны красоты» (плюс 32%, средняя предлагаемая зарплата составила в мае 66 тыс. руб.), «Наука, образование» (плюс 25%, 48 тыс.900 руб.), «Автомобильный бизнес» (плюс 23%, 86 тыс. 100 руб.), «Юристы» (плюс 19%, 59 тыс. 200 руб.) и «Маркетинг» (плюс 18%, 70 тыс. 400 руб.)
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