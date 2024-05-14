В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата с начала года увеличилась на 12%

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата в апреле 2024 года составила 60 ...23.04.2024 Средняя предлагаемая зарплата на Среднем Урале составила 59,5 тыс. рублей в марте 2024 года
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в марте 2024 года составила 59,5 тыс. руб., а средние зарплатные ...23.04.2024 Средняя предлагаемая зарплата на Среднем Урале составила 59,5 тыс. рублей в марте 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в марте 2024 года составила 59,5 ...15.04.2024 В Свердловской области за I квартал 2024 года число инклюзивных вакансий стало больше на 43%
УрБК. Екатеринбург, 15.04.2024. В 2023 году в Свердловской области количество вакансий, доступных людям с ...07.03.2024 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за год выросла на треть
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в феврале 2024 года составила 57,6 ...