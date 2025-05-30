Средняя зарплата в Свердловской области приблизилась к 90 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. По состоянию на март 2025 года средняя зарплата на Среднем Урале (по полному кругу ...30.04.2025 Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 17%
По состоянию на февраль 2025 года средняя зарплата на Среднем Урале (по полному кругу организаций) составила 81 тыс. ...30.04.2025 Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 17%
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2025. По состоянию на февраль 2025 года средняя зарплата на Среднем Урале (по полному кругу ...22.11.2024 Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 23%
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. По состоянию на сентябрь 2024 года средняя зарплата на Среднем Урале (по полному кругу ...31.10.2024 Среднемесячная зарплата в Свердловской области за год выросла на 25%
По состоянию на август 2024 года средняя зарплата на Среднем Урале (по полному кругу организаций) составила 77 тыс. 870 ...