Средняя зарплата в Свердловской области приблизилась к 90 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. Средняя зарплата на Среднем Урале (по полному кругу организаций) в мае составила 89 тыс. 796 руб. в месяц. Это на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Свердловскстата.



Наиболее высокая динамика зафиксирована в сферах «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (+38,6%, до 86 тыс. 813 руб.), «деятельность в области информации и связи» (+29,3%, до 161 тыс. 446 руб.), «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (+26,9%, до 83 тыс. 692 руб.).



При этом в регионе нет ни одной отрасли, где зарплата за год снизилась.



Согласно данным ведомства, самый низкий заработок отмечается у организаций, деятельность которых связана с гостиницами и предприятиями общественного питания (+12,3%, до 49 тыс. 586 руб.).