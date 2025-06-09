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Вчера, 13:23

Доля собственных марок ритейлеров на полках магазинов может вырасти до 55%

УрБК, Москва, 24.07.2025. Доля собственных марок в непродовольственном ритейле по итогам 2025 года может составить 55%. Такой прогноз дали аналитики консалтинговой компании Commonwealth Partnership, пишут «Ведомости».

Речь идет о продавцах одежды, обуви, товаров для дома и другой продукции. В 2024 году доля собственных марок ритейлеров составляла 45%, в 2019–2023 годы — не более 24%.

Аналитики связывают рост их популярности с тем, что такая продукция пользуется большим спросом у молодого поколения.
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