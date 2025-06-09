Доля собственных марок ритейлеров на полках магазинов может вырасти до 55%

Материалы по теме

В России зафиксирован рекорд по сокращению площадей гипермаркетов

УрБК, Москва, 09.06.2025. В России зафиксирован рекорд по сокращению площадей магазинов формата «гипермаркет», пишут ...

Доля отечественных станков на рынке РФ составляет менее 2%

УрБК, Москва, 23.04.2025. По итогам 2024 года российские предприятия закупили 693 тыс. станков. Доля зарубежных ...

Доля китайских автобрендов на российском рынке может достигнуть 90%

УрБК, Москва, 31.03.2025. Доля китайских автомобильных брендов в структуре импорта в РФ по итогам 2025 года может ...

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ВВП и инфляции в России

УрБК, Москва, 14.03.2024. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по динамике ВВП и инфляции в РФ в 2024 ...

Продовольственные ритейлеры нарастили долю собственных торговых марок до 20%

УрБК, Москва, 08.02.2023. У российских продовольственных ритейлеров доля собственных торговых марок (СТМ) за 2022 год ...