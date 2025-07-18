В Новокузнецке установили цифровую Доску почета металлургов ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. В Новокузнецке открылась фотовыставка про металлургов ЕВРАЗ ЗСМК «Времена сильных людей ...14.07.2025 ЕВРАЗ организует в Новокузнецке праздничные мероприятия ко Дню металлурга
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. ЕВРАЗ ЗСМК приглашает жителей и гостей Новокузнецка вместе отметить один из самых ...05.07.2023 ЕВРАЗ организует праздничную программу для жителей Новокузнецка и Таштагола в честь Дня металлурга
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Сотрудники ЕВРАЗа подготовили праздничные мероприятия в честь профессионального ...30.06.2020 На ЕВРАЗ ЗСМК прошел инспекционный контроль арматуры по польским техническим оценкам
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2020. На ЕВРАЗ ЗСМК в режиме видеоконференции прошел плановый аудит арматуры класса В500В ...18.06.2020 ЕВРАЗ ЗСМК завершил работы по восстановлению танка Т-34 для участия в параде Победы в Новокузнецке
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2020. Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК восстановили легендарный танк Т-34 для участия в параде Победы в ...