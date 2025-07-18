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В Новокузнецке установили цифровую Доску почета металлургов ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. На ЕВРАЗ ЗСМК состоялось торжественное открытие первой цифровой Доски почета. Современный стенд установили на площади Победы ко Дню металлурга. Он заменил традиционную фотогалерею лучших работников комбината, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

В Новокузнецке установили цифровую Доску почета металлургов ЕВРАЗа

Теперь на видеоэкране можно размещать портреты всех сотрудников, которые проявили себя в производственной, инженерно-технической и общественной жизни комбината. В этом году на цифровой доске представлены имена 67 сотрудников рельсовой и строительной площадок комбината, Абагурской фабрики и шахты «Таштагольская».

В Новокузнецке установили цифровую Доску почета металлургов ЕВРАЗа

На открытие обновленной Доски почета пригласили представителей разных подразделений ЕВРАЗ ЗСМК. Впервые в программе выступили не только творческие коллективы Культурно-спортивного центра металлургов ЕВРАЗа, но и сами металлурги. В торжествах, посвященных профессиональному празднику, участвовали все сотрудники комбината, откликнувшиеся на приглашение на корпоративном портале.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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