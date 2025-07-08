В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июля пройдет лекция «Гобелен: фамилия, шпалера, мастерская»

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 8 июля состоится кураторская ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 8 июля пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 5 июля пройдет открытая ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 1 июля состоится открытая ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 1 июля пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 июня состоится открытая ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 17 июня пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 22 мая состоится лекция о творчестве Питера Пауля Рубенса «Король художников и художник королей»

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 22 мая пройдет лекция ...