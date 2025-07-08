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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июля пройдет лекция «Гобелен: фамилия, шпалера, мастерская»

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 июля состоится лекция «Гобелен: фамилия, шпалера, мастерская». Мероприятие пройдет на базе выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» и начнется в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июля пройдет лекция «Гобелен: фамилия, шпалера, мастерская»

На лекции кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров расскажет слушателям о том, что одной из важных составляющих визуальной культуры Фландрии, прославивших ее декоративно-прикладное искусство и снискавших международное признание, стали великолепные шпалеры, изысканные тканые настенные ковры.

«В XVII веке к созданию эскизов для шпалер приглашались ведущие фламандские художники, включая Рубенса, Йорданса, Снейдерса, французские художники Вуэ, Лебрена и многие другие. Сегодня шпалеры часто можно встретить под другим названием — «гобелены», возникшем во Франции XVII века», — пишет автор лекции в приглашении на мероприятие.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июля пройдет лекция «Гобелен: фамилия, шпалера, мастерская»

Он также предложит ценителям искусства разобраться с истоками термина «гобелен» и обсудить, почему не каждая шпалера им является, поговорить о семье Гобеленов и созданной в начале XVII века одноименной королевской мануфактуре, сыгравшей важную роль в формировании образа роскоши и богатства французского двора в эпоху Короля-Солнца.

Кроме того, посетители музея смогут увидеть целый ряд новых работ в рамках выставки — на этой неделе здесь была проведена ротация графики и произведений вышивки. Смена экспонатов связана с тем, что графика и текстиль — довольно чувствительные виды искусства, которые нуждаются в особых условиях экспонирования, ведь даже приглушенный и деликатный свет может навредить им при длительном нахождении на выставке. Именно поэтому каждые 3-4 месяца необходимо обновление состава и ротация представленных предметов.

На выставке была произведена замена 8 листов графики на другие произведения, в числе которых — работы Питера Пауля Рубенса «Святой Рох, защитник прокаженных», «Африканский рыбак («Сенека»)», «Ваза Рубенса» и другие. Также в экспозицию введена «Вышитая картина с изображением библейских сцен».

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июля пройдет лекция «Гобелен: фамилия, шпалера, мастерская»

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» открылась в этой локации весной. В составе экспозиции представлено 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость, представляющие необычайный расцвет фламандской художественной культуры.

Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.
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