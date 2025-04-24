Аналитик: Рост тарифов ЖКХ может повлиять на решение Центробанка по ключевой ставке

УрБК, Москва, 23.07.2025. Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева рассказала УрБК, что совет директоров Банка России в пятницу, 25 июля, вряд ли снизит ключевую ставку более чем на 1 п.п.



«Мы склонны с большей вероятностью ожидать снижения ставки на 1 п.п., поскольку полагаем, что к заседанию не будет полного понимания по инфляции из-за недостаточности данных о том, как повлияло повышение тарифов ЖКХ. Вместе с тем, сохраняется неоднородность динамики цен по сегментам, расходы бюджета также остаются повышенными и создают проинфляционный риск, рынок труда все еще «горячий», — заявила Наталия Пырьева.



По ее мнению, для достижения таргета по инфляции Банк России будет осторожен в шагах по смягчению денежно-кредитной политики, чтобы минимизировать воздействие проинфляционных факторов.