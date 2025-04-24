Аналитик: Рост тарифов ЖКХ может повлиять на решение Центробанка по ключевой ставке

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2025. Банк России может в июне снизить ключевую ставку до 19%. Об этом рассказала УрБК ...27.07.2018 Совет директоров ЦБ РФ не стал снижать ключевую ставку
УрБК, Москва, 27.07.2018. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%, ...27.10.2017 Банк России понизил ключевую ставку до 8,25%
УрБК, Москва, 27.10.2017. Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 8,25%. ...15.09.2017 Банк России снизил ключевую ставку до 8,5% годовых
УрБК, Москва, 15.09.2017. Совет директоров Банка России 15 сентября 2017 года решил снизить ключевую ставку до 8,5% ...16.06.2017 Центробанк понизил ключевую ставку на 0,25%
УрБК, Москва. 16.06.2017. Совет директоров Банка России на очередном заседании принял решение понизить ключевую ставку ...