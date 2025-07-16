Средства населения в банках РФ за июнь выросли на 1,5%

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Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,44%

УрБК, Москва, 12.02.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде февраля ...

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14 крупных российских банков в I декаде февраля снизили ставки по вкладам на 0,08-0,3 п. п. Снижение затронуло ...

14 российских банков в феврале снизили ставки по вкладам на 0,08-0,3 п. п

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Ставки по вкладам в китайских юанях опустились ниже 5%

УрБК, Москва, 27.01.2025. Ставки по вкладам в китайских юанях в банках РФ опустились ниже 5%, сообщают аналитики ...