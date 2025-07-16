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Вчера, 10:02

Средства населения в банках РФ за июнь выросли на 1,5%

УрБК, Москва, 21.07.2025. Объем средств населения в российских банках за июнь 2025 года выросли на 0,9 трлн руб. (+1,5%), до 60,3 трлн руб. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Остатки на рублевых текущих счетах увеличились на 1,5%, средства на срочных вкладах — на 1%.

Напомним, что средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде июля снизилась с 18,32% до 17,91%.
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