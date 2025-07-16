Средства населения в банках РФ за июнь выросли на 1,5%

УрБК, Москва, 16.07.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде июля ...12.02.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,44%
УрБК, Москва, 12.02.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде февраля ...12.02.2025 14 российских банков в феврале снизили ставки по вкладам на 0,08-0,3 п. п
14 крупных российских банков в I декаде февраля снизили ставки по вкладам на 0,08-0,3 п. п. Снижение затронуло ...12.02.2025 14 российских банков в феврале снизили ставки по вкладам на 0,08-0,3 п. п
УрБК, Москва, 12.02.2025. 14 крупных российских банков в I декаде февраля снизили ставки по вкладам на 0,08-0,3 п. п. ...27.01.2025 Ставки по вкладам в китайских юанях опустились ниже 5%
УрБК, Москва, 27.01.2025. Ставки по вкладам в китайских юанях в банках РФ опустились ниже 5%, сообщают аналитики ...