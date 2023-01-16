Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 8,13%

УрБК, Москва, 16.01.2023. Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках в первой декаде января снизилась до 8,13% годовых. В третью декаду декабря она составляла 8,18%, сообщается на сайте Банка России.
Уточним, что этот показатель рос с октября и начал снижаться после второй декады декабря. Максимальный размер ставки был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, самый низкий — в первой декаде октября 2020 года.
Данный показатель определяется по значениям в крупнейших российских банках. Регулятор рекомендует участникам рынка не отходить от этого значения сильнее чем на 2 процентных пункта.
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