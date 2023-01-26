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Вчера, 15:41

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 7,75%

УрБК, Москва, 25.05.2023. Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках во второй декаде мая выросла с 7,64% до 7,75%. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Уточним, что этот показатель рос с октября 2022 года и начал снижаться после второй декады декабря. Максимальный размер ставки был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, самый низкий — в первой декаде октября 2020 года.

Данный показатель определяется по значениям в крупнейших российских банках. Регулятор рекомендует участникам рынка не отходить от этого значения сильнее чем на 2 процентных пункта.

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