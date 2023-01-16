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Вчера, 17:55

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках снизилась до 8,04%

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках во второй декаде января опустилась с 8,13% до 8,04%. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Уточним, что этот показатель рос с октября и начал снижаться после второй декады декабря. Максимальный размер ставки был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, самый низкий — в первой декаде октября 2020 года.

Данный показатель определяется по значениям в крупнейших российских банках. Регулятор рекомендует участникам рынка не отходить от этого значения сильнее чем на 2 процентных пункта.

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