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Вчера, 14:44

Продажи подержанных автомобилей в РФ в первом полугодии снизились на 0,5%

УрБК, Москва, 18.07.2025. В России в первом полугодии 2025 года продано 2 млн 734 тыс. подержанных легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 0,5%, говорится в исследовании агентства «Автостат».

В топ-5 самых популярных брендов вошли LADA (715,8 тыс.), Toyota (269,7 тыс.), Kia (150,6 тыс.), Hyundai (145,9 тыс.) и Nissan (119,1 тыс.).

Ранее аналитики сервиса «Авто.ру» отмечали, что средняя стоимость автомобилей с пробегом (не старше 15 лет) в Екатеринбурге в июне 2025 года составила 1,62 млн руб. Это на 0,4% больше, чем в предыдущем месяце.
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