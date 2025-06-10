Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Екатеринбурге за месяц выросла на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. Средняя стоимость автомобилей с пробегом (не старше 15 лет) в Екатеринбурге в июне 2025 года составила 1,62 млн руб. Это на 0,4% больше, чем в предыдущем месяце, говорится в исследовании сервиса «Авто.ру».



Тем не менее, некоторые модели на рынке заметно подешевели. Так, цены на Lada 2131 (4x4) за месяц снизились на 14,8% (до 458 тыс. руб.), Nissan Qashqai — на 13,8% (до 1,54 млн руб.), Lexus RX — на 13,3% (до 4,44 млн руб.), Opel Insignia — на 13,3% (до 911 тыс. руб.), Land Rover Range Rover — на 13,2% (до 4,14 млн руб.).



В целом по стране автомобили с пробегом отечественных марок за последний год подешевели на 2,3% (до 698 тыс. руб.), европейских, японских и корейских — на 6,4% (до 2,34 млн руб.), китайских — на 3% (до 2,17 млн руб.).