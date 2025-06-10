Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Екатеринбурге за месяц выросла на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. Средняя цена автомобиля с пробегом в Свердловской области в мае составила 1,61 млн руб. ...14.05.2025 Средняя цена автомобиля с пробегом в Свердловской области за месяц выросла на 1,2%
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2025. Средняя цена автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Свердловской области в апреле ...12.03.2025 Автомобили с пробегом в Свердловской области в феврале подорожали на 0,5%
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. Средняя цена автомобиля с пробегом (не старше 15 лет) в Свердловской области в феврале ...13.02.2025 Средняя цена автомобиля с пробегом в Свердловской области составляет 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. Средняя цена автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Свердловской области в январе ...13.03.2024 Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Екатеринбурге снизилась на 4%
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Екатеринбурге в январе-феврале 2024 года ...