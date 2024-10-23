Продажи легковых авто с пробегом в РФ за год выросли на 6%

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УрБК, Москва, 23.10.2024. Продажи автомобилей с пробегом в сентябре 2024 года выросли на 3,9% по сравнению с ...

Россияне купили 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей в апреле 2024 года

В апреле 2024 года россияне купили 509,5 тыс. легковых машин с пробегом, что на 1,5% больше, чем в марте 2024 года, и ...

Россияне купили 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей в апреле 2024 года

УрБК, Москва, 17.05.2024. В апреле 2024 года россияне купили 509,5 тыс. легковых машин с пробегом, что на 1,5% больше, ...

В России на 42,2% выросли продажи подержанных легковых автомобилей

В июне 2023 года в России было продано 501,9 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 42,2% больше, чем в июне ...

В России на 42,2% выросли продажи подержанных легковых автомобилей

УрБК, Москва, 14.07.2023. В июне 2023 года в России было продано 501,9 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на ...