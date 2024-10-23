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Вчера, 10:01

Продажи легковых авто с пробегом в РФ за год выросли на 6%

УрБК, Москва, 22.01.2025. Жители России за 2024 год приобрели 6,04 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 6% больше, чем в предыдущем году, говорится в материях аналитического агентства «Автостат».

В рейтинге продаж подержанных легковых автомобилей лидером осталась Lada с 1,5 млн проданных машин (+19% к 2023 году). Второе место заняла Toyota (620 тыс.), на третьем и четвертом местах — Kia и Hyundai (349,5 и 332,2 тыс. соответственно), на пятом — Nissan (282,7 тыс.).

Самой популярной моделью среди б/у автомобилей стал седан Lada 2107 (139,1 тыс.), на втором месте — Kia Rio (124,7 тыс.), на третьем — хетчбэк Lada 2114 Samara-2 (122,7 тыс.), на четвертом — Hyundai Solaris (120,2 тыс.), на пятом — Ford Focus (110,4 тыс.).

Отмечается, что за декабрь 20024 года было продано 523 тыс. подержанных автомобилей, что на 0,3% меньше показателя ноября, но на 24,6% больше, чем в декабре. Лидером продаж стал седан Lada 2107 (12,2 тыс.), за ним — Kia Rio и Hyundai Solaris (11,8 и 10,6 тыс.).

Ранее УрБК писал, что по за прошедший год в России было продано 1 млн 571 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 48,4% больше, чем в предыдущем году.
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