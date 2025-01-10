Продажи новых легковых автомобилей в РФ за год выросли в 1,5 раза

В мае 2024 года в России было продано 127,2 тыс. новых легковых машин, что на 76% больше показателя мая 2023 года. При ...07.06.2024 Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 76% в мае 2024 года
УрБК, Москва, 07.06.2024. В мае 2024 года в России было продано 127,2 тыс. новых легковых машин, что на 76% больше ...06.05.2024 В апреле 2024 года в России продали 137 тыс. новых автомобилей
УрБК, Москва, 06.05.2024. В апреле 2024 года россияне купили 137 тыс. 047 новых легковых автомобилей, что на 81,2% ...05.03.2024 «Автостат» сообщил о росте продаж новых легковых автомобилей на 85%
УрБК, Москва, 05.03.2024. За февраль 2024 года в РФ было продано 103 тыс. 954 новых легковых автомобиля, что на 85,1% ...05.07.2023 Продажи легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза
УрБК, Москва, 05.07.2023. По итогам июня 2023 года в России было продано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это в ...