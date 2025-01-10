Продажи новых легковых автомобилей в РФ за год выросли в 1,5 раза

УрБК, Москва, 10.01.2025. По итогам 2024 года в России было продано 1 млн 571 тыс. новых легковых автомобилей, что на 48,4% больше, чем в предыдущем году, говорится в материалах «Автостата».



При этом в декабре продажи машин увеличились на 3,3%, до 123,43 тыс. штук.



Около 28% от общего объема продаж в 2024 году приходилось на отечественный автомобиль Lada, продажи которого возросли на 34,4% — до 436 тыс. 155 единиц.



Самым востребованным брендом среди иномарок оказался китайский Haval, продажи которого увеличились на 70,6% — до 190 тыс. 600 автомобилей.



Далее идут китайские марки Chery (157 тыс.), Geely (149,1 тыс.), Changan (106,1 тыс.), Omoda (49,5 тыс.), Exeed (40,9 тыс.), Jetour (35,1 тыс.), белорусский Belgee (34,6 тыс.) и китайский Tank (28,5 тыс.).