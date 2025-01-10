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Вчера, 12:30

Продажи новых автомобилей в России в январе увеличились на 11%

УрБК, Москва, 05.02.2025. В России в январе было реализовано 89 тыс. 072 новых легковых машины, что на 11% больше, чем за аналогичный месяц 2024 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидирующие позиции на рынке сохраняет отечественная марка LADA, чья доля превышает 30%. За отчетный период было продано 27 тыс. 538 таких автомобилей. На втором месте расположился китайский производитель Haval с 11 тыс. 825 реализованными машинами.

За ним следуют другие китайские марки Chery (8 тыс. 959 шт.), Geely (6 тыс. 217 шт.), Changan (5 тыс. 081 шт.), OMODA (2 тыс. 327 шт.) и Jetour (2 тыс. 214 шт.). В топ-10 также вошел белорусский бренд Belgee (1 тыс. 816 машин) и китайские JAECOO (1 тыс. 781) и TANK (1 тыс. 672).

Среди представленных брендов лишь три показали отрицательную динамику — Geely (-30,9%), OMODA (-12,8%) и TANK (-3,5%). Остальные семь находятся «в плюсе», а наилучший рост в январе показывает Belgee (показатель вырос в 3,7 раза из-за низкой базы прошлого года).
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