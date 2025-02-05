УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:37

Продажи новых легковых автомобилей в России за восемь месяцев упали на 23%

УрБК, Москва, 03.09.2025. Продажи новых легковых автомобилей в России за январь-август 2025 года просели на 23% к уровню прошлого года. Такие данные приводит «Автостат».

С начала года было продано 773,2 тыс. автомобилей. Продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2025 сократились на 17,6% год к году, составив 122,2 тыс. штук.

Отечественный автопроизводитель LADA продолжает удерживать лидирующую позицию на российском рынке с существенным отрывом. В августе 2024 года доля LADA составила 22,6% от общего объема продаж, что в количественном измерении эквивалентно 27 тыс. 610 реализованным автомобилям.

Среди иностранных автобрендов лидерство вернулось к Haval, чьи автомобили в августе были проданы в количестве 16 тыс. 028 единиц, что на 13,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На третьей строчке рейтинга расположился Chery с результатом 11 тыс. 099 проданных автомобилей, а на четвертой Geely, реализовавший 8 тыс. 689 единиц.

Впервые в ТОП-10 вошел белорусский автопроизводитель Belgee, который продал 7 806 автомобилей, продемонстрировав значительный рост продаж: в 2,2 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Замыкают первую десятку Changan с результатом 7 010 проданных автомобилей, Jetour с 4 тыс. 485 реализованными единицами, Solaris с 3 668 проданными автомобилями, Toyota с 2 тыс. 996 единицами и OMODA с 2 тыс. 984 реализованными автомобилями.
