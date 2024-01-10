УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:23

«Автостат» сообщил о росте продаж новых легковых автомобилей на 85%

УрБК, Москва, 05.03.2024. За февраль 2024 года в РФ было продано 103 тыс. 954 новых легковых автомобиля, что на 85,1% больше, чем в тот же период 2023 года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг», совместного предприятия агентства и АО «Электронный паспорт».

По данным агентства, на российском рынке по-прежнему лидирует отечественная LADA, на долю продаж которой в конце зимы пришлось около 28% (год назад ее результат превышал 38%), что в количественном выражении составляет 28 тыс. 673 проданных экземпляра.

Лидером среди иномарок впервые стал китайский бренд Geely, автомобилей которого было продано 12 тыс. 262 ед.

Следующие семь позиций в марочном рейтинге тоже занимают автомобили из Поднебесной: Haval (11 тыс. 974 шт.), Chery (9 тыс. 933 шт.), Changan (5 тыс. 993 шт.), EXEED (3 тыс. 421 шт.), OMODA (3 тыс. 123 шт.), Lixiang (2 тыс. 691 шт.) и TANK (2 тыс. 031 шт.).

Закрывают топ-10 представители японского автопрома — легковых Toyota было продано 1 тыс. 634 шт.

В модельном рейтинге по-прежнему первое место сохраняется за отечественным семейством LADA Granta, которых в феврале было продано 13 тыс. 067 ед. Это на 13,7% меньше прошлогодних показателей.

Лучшей иномаркой в стране остается китайский Haval Jolion, результат которого 5 тыс. 039 машин (рост в 2,2 раза).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.01.2024 В России продали 1,06 млн новых легковых автомобилей в 2023 году

По итогам 2023 года в России было продано 1,06 млн новых легковых автомобилей, что на 69% больше, чем в 2022 году. Об ...

10.01.2024 В России продали 1,06 млн новых легковых автомобилей в 2023 году

УрБК, Москва, 10.01.2024. По итогам 2023 года в России было продано 1,06 млн новых легковых автомобилей, что на 69% ...

05.09.2023 За год продажи легковых автомобилей в России выросли в 2,6 раза

УрБК, Москва, 05.09.2023. По итогам августа 2023 года в России было продано 109,7 тыс. легковых автомобилей. Это на 15% ...

05.07.2023 Продажи легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза

УрБК, Москва, 05.07.2023. По итогам июня 2023 года в России было продано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это в ...

05.06.2023 В России в мае в 2,6 раза увеличились продажи новых легковых автомобилей

УрБК, Москва, 05.06.2023. В России в мае 2023 года в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей по сравнению с ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником09.02.2024Музейная афиша
Архив новостей
Март 2024 (102)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18