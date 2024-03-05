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В апреле 2024 года в России продали 137 тыс. новых автомобилей

УрБК, Москва, 06.05.2024. В апреле 2024 года россияне купили 137 тыс. 047 новых легковых автомобилей, что на 81,2% больше, чем в апреле 2023 года, пишет «Автостат».

На первом месте по продажам среди российских брендов оказалась LADA, на ее долю пришлось около 30% (42 тыс. 270 штук). Далее идут Haval (14 тыс. 586 машин), Chery (12 тыс. 867 шт.), Geely (11 тыс. 479 шт.), Changan (8 тыс. 437 шт.), OMODA (4 тыс. 819 шт.), EXEED (4 тыс. 422 шт.) и Jetour (3 тыс. 131 шт.). Топ-10 замыкают Belgee (3 тыс. 005 шт.) и TANK (2 тыс. 409 шт.). Больше всего объем продаж вырос у бренда Changan (в 5,7 раза).

Самой популярной моделью стала LADA Granta (19 тыс. 421 шт.), на втором месте LADA Vesta (13 тыс. 276 шт.), на третьем — Haval Jolion (6 тыс. 112 шт.).

В январе-апреле 2024 года в России было продано 467 тыс. 739 новых легковых автомобилей, на 89,4% больше, чем в аналогичный период 2023 года. Наибольший рост продаж продемонстрировал китайский бренд TANK — в 13,6 раза.
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