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В Свердловской области выявили 182 дефицитные профессии

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. В Свердловской области за первом полугодие 2025 года выявили 182 дефицитные профессии. Об этом говорится в отчете департамента по труду и занятости населения региона.

Аналитики подсчитали уровень спроса на рабочую силу, вычтя из количества открытых вакансий число зарегистрированных безработных свердловчан той же специальности за январь-июнь текущего года.

Наибольший дефицит кадров зафиксирован среди специальностей «подсобный рабочий» (спрос составил 13 тыс. 879 человек), «уборщик производственных и служебных помещений» (4 тыс. 719), «инспектор» (3 тыс. 601), «уборщик территорий» (2 тыс. 970), «водитель автомобиля» (2 тыс. 764), «разнорабочий» (2 тыс. 473), «рабочий зеленого хозяйства» (2 тыс. 180), «специалист» (2 тыс. 090), «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (1 тыс. 716), а также «агент торговый» (1 тыс. 163).
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