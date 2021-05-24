В Свердловской области выявили 182 дефицитные профессии

Только 23% снятых с учета безработных в Свердловской области смогли трудоустроиться. Об этом говорится в исследовании ...24.05.2021 Только 23% снятых с учета свердловских безработных смогли трудоустроиться
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Только 23% снятых с учета безработных в Свердловской области смогли трудоустроиться. Об ...06.05.2021 Спрос работодателей на уборщиков на Среднем Урале почти в шесть раз превысил предложение
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. За I квартал 2021 года по 85 профессиям (должностям) в Свердловской области отмечен ...16.06.2015 Уровень регистрируемой безработицы в Первоуральске составил 1,24%
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2015. За май 2015 года в ГКУ «Первоуральский центр занятости» за содействием в ...06.02.2015 Уровень регистрируемой безработицы в Первоуральске составил 0,89%
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2015. За январь 2015 года в ГКУ «Первоуральский центр занятости» за содействием в ...