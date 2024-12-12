Доля вакансий для иностранных граждан на бирже труда Екатеринбурга составляет 13%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. На 1 декабря 2024 года на бирже труда Екатеринбурга открыты 1 722 вакансии для иностранной рабочей силы. Это 13,1% от общего числа предложений, говорится в материалах департамента по труду и занятости населения Свердловской области.



В целом на бирже труда открыто 13 106 вакансий. С начала года через центры занятости нашли работу 3 319 екатеринбуржцев. Уровень трудоустройства составил 30,5 %.



Согласно данным Екатеринбургского центра занятости, в городе отрыто больше всего вакансий по следующим профессиям: торговый агент (515 единиц), специалист (424), коммерческий агент (415), водитель автомобиля (381), кондуктор (321), инженер (276), уборщик производственных и служебных помещений (253), оператор механизированных и автоматизированных складов (250), повар (240), медицинская сестра (229) и оператор станков с программным управлением (213).