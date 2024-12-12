Доля вакансий для иностранных граждан на бирже труда Екатеринбурга составляет 13%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2016. За январь 2016 года в ГКУ «Первоуральский центр занятости» за содействием в поиске ...14.01.2015 Уровень регистрируемой безработицы в Екатеринбурге составил 0,53%
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2015. За 2014 год в ГКУ «Екатеринбургский центр занятости» за содействием в поиске работы ...16.01.2014 Уровень регистрируемой безработицы в Екатеринбурге составил 0,47%
За 2013 год посредством обращения в ГКУ «Екатеринбургский центр занятости» нашли подходящую работу (доходное занятие) ...16.01.2014 Уровень регистрируемой безработицы в Екатеринбурге составил 0,47%
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2014. За 2013 год посредством обращения в ГКУ «Екатеринбургский центр занятости» нашли ...10.09.2013 Уровень регистрируемой безработицы в Екатеринбурге составляет 0,48%
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2013. С начала года посредством обращения в ГКУ «Екатеринбургский центр занятости» нашли ...