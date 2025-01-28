Компании расширяют штат за счет студентов

По итогам 2024 года Екатеринбург вошел в топ-3 городов России с самыми высокими зарплатными предложениями для студентов. Средняя предполагаемая зарплата для этой категории за год выросла на 26%, до 56 тыс. 850 руб. в месяц. В целом по России этот показатель за 12 месяцев увеличился на 14%, составив 57 тыс. 797 руб. в месяц. Такие данные приводят
аналитики платформы Авито Работа.
Повышением зарплат для молодых специалистов отметились все крупные города России. Лидерами рейтинга стали Новосибирск и Нижний Новгород. В обоих городах средний размер оплаты труда для соискателей-студентов подрос на 25%, составив 58 тыс. 913 руб. и 57 тыс. 845 руб. в месяц соответственно.
По словам аналитиков, причиной является высокая конкуренция за новых специалистов среди работодателей, вызванная дефицитом кадров. Тенденция к росту наиболее ярко проявилась в развитых городах в связи с наличием в них высших учебных заведений высокого уровня, имеющих хорошую репутацию. Выпускникам и студентам этих университетов компании стараются предложить наилучшие стартовые условия.
Отметим, что свердловские власти ведут системную работу, направленную на создание условий для превращения Екатеринбурга в студенческую столицу России. В микрорайоне Новокольцовский строится кампус мирового уровня для Уральского федерального университета. Также в городе успешно работает около 30 других вузов, многие из которых регулярно попадают в рейтинги лучших учебных заведений России.
По оценкам наблюдателей, Екатеринбург имеет серьезные конкурентные преимущества по сравнению с другими мегаполисами. Город привлекает студентов со всей страны не только высоким качеством образования, но и своей знаменитой культурно-досуговой индустрией, уникальной природой и самобытной атмосферой. Кроме того, в муниципалитете представлен большой рынок труда, открыты десятки тысяч вакансий в направлении информационных технологий, торговли и сферы услуг, а также в промышленной отрасли.
Впрочем, в других российских крупных городах также учится много студентов. И сейчас они пользуются большим спросом у работодателей.
За последний год больше всего выросла потребность в таких профессиях, как сотрудники складов (число вакансий для студентов за год выросло на 198%), работники кухни (+196%) и менеджеры по персоналу (+183%).
Эксперты рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru фиксируют высокий спрос на студентов в сфере административного персонала, логистики, услуг и общепита.
По их оценке, самые востребованные профессии среди молодых специалистов: продавец, кассир, упаковщик заказов, курьер, официант, администратор, уборщик, кладовщик, оператор колл-центра, кухонный работник, мерчандайзер.
Также аналитики hh.ru отмечают возросшую активность самих студентов-соискателей. За год в стране было зафиксировано 975 тыс. активных резюме молодых специалистов. Первое место по активному поиску работы заняли москвичи — 20% активных резюме от общего числа. Молодежь Уральского федерального округа заняла шестое место с долей в 9% от общего числа.
По данным hh.ru, в стране за год было открыто 144 тыс. вакансий для студентов, их доля составила 12,5% от общего числа предложений о работе. Средняя предлагаемая зарплата для молодых специалистов в РФ за год выросла до 70,1 тыс. руб., что на 18,9 тыс. больше, чем в 2023 году.