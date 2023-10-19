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Вчера, 11:31

Екатеринбург вошел в топ-3 городов с самыми высокими зарплатами у студентов

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. Екатеринбург занял третье месте в рейтинге городов, где студентам платят самые высокие зарплаты, говорится в исследовании платформы «Авито Работа».

В уральской столице студенты могут рассчитывать на зарплату в размере 56 тыс. 850 руб. За последний год этот показатель вырос на 26%.

Первые два места в рейтинге заняли Новосибирск (58 тыс. 913 руб.) и Нижний Новгород (57 тыс. 845 руб.). Предлагаемые зарплаты студентам в этих городах увеличились на 25%.

В целом по стране зарплатные предложения увеличились на 14% и достигли 57 тыс. 797 руб. в месяц.

Наибольший рост спроса на студентов отмечается в таких профессиях, как сотрудники складов (число вакансий за год выросло на 198%), работники кухни (+196%) и менеджеры по персоналу (+183%).
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