Екатеринбург вошел в топ-3 городов с самыми высокими зарплатами у студентов

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Екатеринбург занял второе место в рейтинге среди российских городов по приросту ...07.09.2023 В Екатеринбурге почти в два раза вырос спрос на работников ресторанной сферы
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. В Екатеринбурге в начале осени в 1,9 раза выросло число вакансий для работников ...26.09.2022 Челябинск занял 42 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат
УрБК, Челябинск, 26.09.2022. Челябинск занял 42 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Об этом ...07.10.2019 Челябинск занял 29 место в рейтинге городов РФ по уровню зарплат
УрБК, Москва, 07.10.2019. Эксперты агентства РИА «Рейтинг» рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости ...17.04.2015 Екатеринбург занял 11 место в рейтинге самых привлекательных городов для трудовых мигрантов
УрБК, Москва, 17.04.2015. В рейтинге самых привлекательных для трудовых мигрантов городов с населением более 150 тыс. ...