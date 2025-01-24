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Доходность от сдачи жилья в аренду в Екатеринбурге составляет 6,6%

УрБК, Екатеринбург. 18.07.2025. Доходность арендного бизнеса в Екатеринбурге сейчас составляет 6,6%. За последние полгода этот показатель не изменился, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

При расчетах использовались данные по средней стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке (6 млн 964 тыс. руб.) и средней ставке аренды (38,1 тыс. руб.) за июнь 2025 года.

Средний срок окупаемости съемной квартиры в уральской столице составляет 15,2 года.

В целом по РФ доходность жилья составляет 6,3%, а срок окупаемости — 16 лет.
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