Доходность от сдачи жилья в аренду в Екатеринбурге составляет 6,6%

Материалы по теме

Доходность от сдачи жилья в аренду в Екатеринбурге выросла до 6,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Доходность арендного бизнеса в Екатеринбурге за последний год выросла с 6,2% до 6,6%, ...

Доходность от сдачи жилья в аренду в Екатеринбурге составляет 6,9%

Доходность арендного бизнеса в Екатеринбурге сейчас составляет 6,9%, а средняя окупаемость квартиры — 14,5 лет, ...

Доходность от сдачи жилья в аренду в Екатеринбурге составляет 6,9%

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Доходность арендного бизнеса в Екатеринбурге сейчас составляет 6,9%, а средняя ...

Средний срок окупаемости малогабаритной квартиры в новостройках Екатеринбурга составляет 13,4 года

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2024. В Екатеринбурге средняя арендная доходность компактных квартир составляет 7,5% годовых, ...

В Екатеринбурге срок окупаемости приобретенной для сдачи в аренду квартиры в новостройке составляет 17,2 года

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. В Екатеринбурге срок окупаемости квартир, приобретенных на вторичном рынке для сдачи в ...