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В Екатеринбурге снесут незаконный шиномонтаж на ул. Маневровой

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил решение о сносе шиномонтажного сервиса на ул. Маневровой, 1. Собственник обязан снести самовольную постройку до 31 октября 2025 года, сообщает департамент информполитики города.

Отмечается, что сервис работал незаконно. Владелец не проходил соответствующую процедуру регистрации и построил объект без разрешения городских властей.

В случае невыполнения требований, администрация может самостоятельно снести постройку и обратиться в суд за компенсацией издержек.
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