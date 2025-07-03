В Екатеринбурге снесут незаконный шиномонтаж на ул. Маневровой

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил решение о сносе шиномонтажного сервиса на ...14.11.2016 Суд признал незаконной очередную постройку на землях ИЖС в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2016. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение о сносе очередного незаконного ...04.10.2013 Суд постановил снести самовольную постройку на Хасановской, 70
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2013. Сегодня Свердловский областной суд отказал заявителям в пересмотре дела о сносе ...07.05.2013 В Екатеринбурге снесут незаконную постройку на землях ИЖС
Кировский районный суд Екатеринбурга постановил снести самовольно построенный автосервис по адресу Проезжая, 22. ...07.05.2013 В Екатеринбурге суд постановил снести самовольно построенный автосервис
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2013. Кировский районный суд Екатеринбурга постановил снести самовольно построенный ...