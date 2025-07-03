В Екатеринбурге снесут незаконный шиномонтаж на ул. Маневровой

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил решение о сносе шиномонтажного сервиса на ...

В Екатеринбурге снесут незаконный шиномонтаж на ул. Полежаевой

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2016. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение о сносе очередного незаконного ...

Суд признал незаконной очередную постройку на землях ИЖС в Екатеринбурге

Суд постановил снести самовольную постройку на Хасановской, 70

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2013. Сегодня Свердловский областной суд отказал заявителям в пересмотре дела о сносе ...