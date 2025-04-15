В Екатеринбурге снесут незаконный шиномонтаж на ул. Полежаевой

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 2025 года

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого ...