В Екатеринбурге снесут незаконный шиномонтаж на ул. Полежаевой

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого ...15.04.2025 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 2025 года
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил среднюю рыночную стоимость одного ...14.11.2016 Суд признал незаконной очередную постройку на землях ИЖС в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2016. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение о сносе очередного незаконного ...07.05.2013 В Екатеринбурге снесут незаконную постройку на землях ИЖС
Кировский районный суд Екатеринбурга постановил снести самовольно построенный автосервис по адресу Проезжая, 22. ...07.05.2013 В Екатеринбурге суд постановил снести самовольно построенный автосервис
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2013. Кировский районный суд Екатеринбурга постановил снести самовольно построенный ...