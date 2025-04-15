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В Екатеринбурге снесут незаконный шиномонтаж на ул. Полежаевой

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил решение о сносе шиномонтажного сервиса на ул. Полежаевой, 23. Собственник обязан снести самовольную постройку до конца октября 2025 года, сообщает департамент информполитики города.

Отмечается, что сервис функционировал без регистрации и был построен без разрешения городских властей.

В случае неисполнения данного постановления, муниципалитет самостоятельно разберет постройку и обратится в суд за возмещением затрат.
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