В Екатеринбурге состоялся пресс-тур на производство ювелирного бренда Moonswoon

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. Представители fashion-сообщества и медиа Екатеринбурга в рамках ювелирной выставки-форума «Тонкие грани» 17 июля посетили производство ювелирного бренда Moonswoon. Гости познакомились с концепцией и бренд-стратегией компании.



Бренд-менеджер Moonswoon Екатерина Понамарева рассказала, что стиль, в котором работает основательница бренда Ольга Локшина — минимализм.



«Сделать простые и красивые изделия сложнее всего — именно это и стало концепцией и стратегией бренда. Простые, чистые, классические формы в современной интерпретации — это то, что всегда будет актуальным. Ольга сама разрабатывает дизайн украшений, после чего передает техзадание ювелирам, которые, в свою очередь, все изделия производят вручную», — рассказала Е. Понамарева.



Moonswoon работает с аутентичными уральскими минералами — малахитом, лазуритом, ониксом, жемчугом, флюоритом, различные видами хрусталя, змеевика, яшмой, родонитом, агатом и малышевскими изумрудами, а также минералами, закупленными в других странах: в Индии, Бразилии и на Мадагаскаре .



«Но самая большая удача для Ольги — работать именно со старыми, когда-то добытыми уральскими камнями», — рассказала Е. Понамарева, добавив, что в планах у Moonswoon в 2026 году начать работать с золотом.



Одна из последних коллекций Moonswoon, выпущенная в июне 2025 года, посвящена яблоням. Основательница бренда называет характер уральцев «зеленым отражением» яблони — дерева, которое может цвести, расцветать и приносить плоды даже в самых суровых климатических условиях.



Также гости узнали, что Ольга Локшина сотрудничает и с другими дизайнерами. Например, коллекция «Трибьют» была разработана совместно с иллюстратором Натальей Шицаловой, которая передала бренду коллекцию минералов, доставшуюся ей от отца, уральского художника-ювелира.



Завершилась встреча посещением производства Moonswoon, где его владелец и управляющий Павел Корягин, подробно рассказал о том, как создается украшение — от отрисованного вручную эскиза до финального штриха — присвоением УИН каждому изделию.



Стоит отметить, что бренд придерживается производственной этики. Предприятие минимизирует отходы в производстве и упаковке, а также, если на складе скапливаются модели, потерявшие свою релевантность — они отправляются на переработку, где становятся новыми изделиями.



Бренд Moonswoon существует с 2014 года. Его бутики открыты и в Екатеринбурге, и Москве.



Мероприятие состоялось в рамках пресс-тура ювелирной выставки-форума «Тонкие грани», которое проходит с 15 по 17 июля 2025 года в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге при поддержке правительства Свердловской области и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).