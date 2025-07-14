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Сегодня, 12:27

Инфляция приблизилась к таргету

Инфляция приблизилась к таргетуТекущие месячные темпы роста потребительских цен в РФ в июне сложились вблизи таргета ЦБ в пересчете на год, в том числе под влиянием валютного канала денежно-кредитной политики в части эффекта переноса укрепления рубля, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

«Текущие темпы роста потребительских цен в мае-июне находились вблизи 4%. Существенно замедлился рост цен производителей, а также рост издержек и отпускных цен по опросам предприятий (опросы Банка России, ИНП, PMI). Снизились с высоких уровней инфляционные ожидания предприятий и населения. При этом они остаются повышенными с точки зрения стабилизации инфляции вблизи 4%», — говорится в документе.

Аналитики ЦБ отмечают, что ситуацию с инфляцией усложняют два фактора. Во-первых, в текущей динамике цен, включая устойчивые компоненты, по-прежнему отражается сдерживающий эффект переноса укрепления рубля. После стабилизации валютного курса этот эффект исчезнет. Во-вторых, наблюдается высокая неоднородность в динамике цен.

«В частности, цены на рыночные услуги, спрос на которые слабо зависит от кредитования, все еще быстро растут. При этом оценка вклада факторов спроса в рост цен пока остается выше оценок I квартала. Закрепление роста потребительских цен на целевом уровне требует дополнительного подтверждения», — считают аналитики ЦБ.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, комментируя исследование регулятора, рассказала, что для достижения таргета ЦБ в 4% нужно, чтобы месячная инфляция не превышала 0,2-0,3%. Это и было достигнуто в июне.

«А значит, жесткая денежно-кредитная политика Банка России уже принесла определенные результаты. В мае-июне на показатель сезонно сглаженной инфляции достаточно сильно влиял рост цен на продукты питания, прежде всего на молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Важным дезинфляционным фактором остается крепкий рубль, обменный курс которого оказывать воздействие на стоимость импортной электроники, бытовой техники и других непродовольственных товаров, которые на российском рынке занимают значительные доли», — заявила Наталья Мильчакова.

По ее словам, пик инфляции в России уже пройден, что создает предпосылки для снижения ключевой ставки.

«По нашему мнению, все эти факторы должны стать основой для продолжения смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, и мы ожидаем, что совет директоров регулятора 25 июля с высокой вероятностью снизит ключевую ставку, в этот раз с 20 до 18-18,5% годовых», — добавляет Наталья Мильчакова.

Ранее УрБК писал, что инфляция на Среднем Урале в июне 2025 года составила 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в мае — 10,98%), сообщал Свердловскстат. Продовольственные товары за год подорожали на 9,71%, непродовольственные — на 6,77%, услуги — на 12,53%. Потребительские цены в июне выросли на 0,24% по сравнению с предыдущим месяцем.

Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»
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