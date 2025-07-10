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В Екатеринбурге ко Дню города откроют первый муниципальный кванториум

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. В Екатеринбурге ко Дню города откроют первый муниципальный кванториум на Луначарского, 167, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

В здании площадью 350 кв. м смогут заниматься 250 школьников.

«Уникальный детский технопарк станет мощным инструментом профориентации: молодые люди будут получать знания и навыки в областях промышленного дизайна, медиа, моделирования, робототехники, авиационных и космических технологий. Каждое направление учебы здесь будет иметь собственного индустриального партнера», — написал А. Орлов.

Также, по его словам, ко Дню города в Екатеринбурге планируют открыть после капремонта детский сад на Шейнкмана, 30а, который рассчитан на прием 60 малышей (три ясельные группы), а также школы № 87 на Ферганской, 22. Образовательное учреждение после капитального ремонта сможет принимать 875 детей в одну смену.

Ранее стало известно, что Екатеринбурге будут готовить кадры для гражданской авиации, начиная со школы. Трехстороннее соглашение о реализации проекта по подготовке новых специалистов в этой сфере подписали глава города Алексей Орлов, министерство промышленности и науки Свердловской области и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в рамках выставки ИННОПРОМ.

Согласно документу, УЗГА возьмет шефство над школами №№ 76, 79, 53 и лицеем № 128. Ученики инженерных классов будут более глубоко осваивать технические дисциплины, а выпускникам будет предоставляться возможность целевого обучения в вузах и ссузах.
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