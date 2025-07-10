В Екатеринбурге ко Дню города откроют первый муниципальный кванториум

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УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. В Екатеринбурге в 2026 году обновят участок улицы Энгельса, от ул. Луначарского до ...

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УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в преддверии нового учебного года начал серию поездок ...