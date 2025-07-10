В Екатеринбурге ко Дню города откроют первый муниципальный кванториум

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. В Екатеринбурге будут готовить кадры для гражданской авиации, начиная со школы. ...21.05.2025 В Екатеринбурге в 2026 году обновят улицу Энгельса
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. В Екатеринбурге в 2026 году обновят участок улицы Энгельса, от ул. Луначарского до ...05.05.2025 Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2025. Отопительный сезон в Екатеринбурге для всего жилого фонда завершится 12 мая. Об этом ...21.08.2024 В Екатеринбурге к началу следующего учебного года после капремонта откроют здание детской художественной школы в микрорайоне Новая Сортировка
УрБК, Екатеринбург, 21.08.24. В Екатеринбурге к началу следующего учебного года досрочно завершится капитальный ремонт ...23.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в преддверии нового учебного года посетил школы города
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в преддверии нового учебного года начал серию поездок ...