Екатеринбургские школы будут осуществлять начальную подготовку кадров для гражданской авиации

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Уральский завод гражданской авиации попал под американские санкции

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Минфин США обновил список лиц и организаций, в отношении которых вводятся экономические ...

УЗГА и правительство Свердловской области подписали соглашение о сборке беспилотных самолетов

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2013. Сегодня в рамках IX международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2013 в Нижнем ...

В Екатеринбурге горит здание ОАО «Уральский завод гражданской авиации»

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Ученики школы юных летчиков, организованной ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии», совершили свои первые прыжки с парашютом

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2009. Сегодня на аэродроме «Логиново» впервые ученики школы юных летчиков, организованной ОАО ...