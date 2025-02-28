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Екатеринбургские школы будут осуществлять начальную подготовку кадров для гражданской авиации

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. В Екатеринбурге будут готовить кадры для гражданской авиации, начиная со школы. Трехстороннее соглашение о реализации проекта по подготовке новых специалистов в этой сфере подписали глава города Алексей Орлов, министерство промышленности и науки Свердловской области и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в рамках выставки ИННОПРОМ, сообщает официальный сайт администрации уральской столицы.

«Сегодня как никогда важно воспитывать кадры, способные обеспечить технологический суверенитет страны. Качественное образование всегда было и остается стратегическим приоритетом развития Екатеринбурга. Подписав соглашение, мы сделали важный шаг в укреплении кадрового потенциала для промышленных предприятий всего региона. Наша главная цель — создать эффективный социальный лифт для подрастающего поколения уральской столицы», — подчеркнул А. Орлов.

Согласно документу, УЗГА возьмет шефство над школами №№ 76, 79, 53 и лицеем № 128. Ученики инженерных классов будут более глубоко осваивать технические дисциплины, а выпускникам будет предоставляться возможность целевого обучения в вузах и ссузах.

Помимо этого, будет модернизирована материальная и техническая база данных учебных заведений, педагоги смогут пройти повышение квалификации, а ученики — принять участие в авиамодельных кружках, «Кванториуме» и других внеурочных формах обучения.

Срок действия заключенного соглашения — пять лет с возможностью продления.
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