Центробанк отмечает возобновление роста российской экономики

УрБК, Москва, 28.05.2025. Российская экономика плавно возвращается к сбалансированным темпам после двух лет быстрого ...13.05.2025 ЦБ: Темп роста ВВП России в I квартале замедлился до 2%
УрБК, Москва, 13.05.2025. Темп роста ВВП России в I квартале 2025 года замедлился до 2% к аналогичному периоду прошлого ...17.04.2025 ЦБ: Экономика России вышла из фазы острого перегрева
УрБК, Москва, 17.04.2025. Экономика России вышла из фазы острого перегрева по состоянию на апрель 2025 года, пишут ...18.12.2020 ЦБ зафиксировал паузу в восстановлении российской экономики
Аналитики Банка России зафиксировали паузу в восстановлении российской экономики, говорится в сообщении регулятора. ...18.12.2020 ЦБ зафиксировал паузу в восстановлении российской экономики
УрБК, Москва, 18.12.2020. Аналитики Банка России зафиксировали паузу в восстановлении российской экономики, говорится в ...