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Вчера, 11:43

Центробанк отмечает возобновление роста российской экономики

УрБК, Москва, 16.07.2025. Аналитики Банка России отмечают возобновление роста ВВП России в II квартале 2025 года. Об этом говорится в исследовании регулятора «О чем говорят тренды».

«После снижения с пикового уровня IV квартала 2024 года в I квартале 2025 года показатели экономической активности в апреле-мае указывают на возобновление роста ВВП в II квартале. Статистика производственной и потребительской активности, кредитования, рынка труда, а также корпоративных дефолтов подтверждает данный вывод. Оперативные данные говорят о том, что в II квартале экономика может немного вырасти относительно I квартала», — отмечают авторы документа.

Напомним, что годовой рост ВВП России в мае замедлился до 1,2% против 1,9% в апреле.
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