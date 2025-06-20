Годовой рост ВВП России в мае замедлился до 1,2%

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ЦБ не видит признаков рецессии российской экономики

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в ходе ПМЭФ заявил, что экономика РФ ...

ЦБ не видит признаков рецессии российской экономики

УрБК, Москва, 20.06.2025. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в ходе ПМЭФ ...

Максим Решетников: Экономика РФ находится на грани перехода в рецессию

УрБК, Москва, 19.06.2025. Российская экономика находится на грани перехода в рецессию. Об этом заявил министр ...

Годовой рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9%

УрБК Москва, 05.06.2025. ВВП России в апреле 2025 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ...

Минэкономразвития отчиталось о росте ВВП в августе на 5,2%

УрБК, Москва, 28.09.2023. Годовой рост ВВП России в августе составил 5,2%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития ...