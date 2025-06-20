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Годовой рост ВВП России в мае замедлился до 1,2%

УрБК, Москва, 03.07.2025. Годовой рост ВВП России в мае замедлился до 1,2% против 1,9% в апреле, говорится в материалах Минэкономразвития.

За пять месяцев 2025 года экономика страны выросла на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ведомство ожидает, что по итогам текущего года ВВП России увеличится на 2,5%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика РФ находится на грани перехода в рецессию.
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