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Вчера, 15:19

ЦБ не видит признаков рецессии российской экономики

УрБК, Москва, 20.06.2025. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в ходе ПМЭФ заявил, что экономика РФ находится на этапе замедления роста, признаков рецессии нет, пишет ТАСС.

Он отметил, что текущая ситуация соответствует прогнозам регулятора на 2025 год. По итогам текущего года Центробанк ожидает рост ВВП страны на 1-2%.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что российская экономика находится на грани перехода в рецессию. При этом он подчеркнул, что не предсказывает рецессию, но отмечает ее вероятность.
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