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Вчера, 14:21

Максим Решетников: Экономика РФ находится на грани перехода в рецессию

УрБК, Москва, 19.06.2025. Российская экономика находится на грани перехода в рецессию. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках ПМЭФ, сообщает РИА «Новости».

По словам министра, цифры фиксируют охлаждение экономики, а ощущения бизнеса и индикаторы, по его мнению, показывают ее нахождение на грани перехода в рецессию.

М. Решетников подчеркнул, что не предсказывает рецессию, но отмечает ее вероятность. По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений властей.
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