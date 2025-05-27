Максим Решетников: Экономика РФ находится на грани перехода в рецессию

УрБК, Москва, 27.05.2025. Минэкономразвития РФ не исключает, что российская экономика может вступить в стадию ...18.03.2025 В Минэкономразвития отмечают замедление темпов роста российской экономики
УрБК, Москва, 18.03.2025. Российская экономика сохраняет тенденцию к росту, однако его темпы постепенно снижаются. Об ...04.03.2025 Минэк увидел первые признаки охлаждения российской экономики
Министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Государственной думе, заявил, что опережающие ...04.03.2025 Минэк увидел первые признаки охлаждения российской экономики
УрБК, Москва, 04.03.2025. Министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Государственной думе, ...02.12.2014 МЭР: Россия войдет в рецессию уже в начале 2015 года
УрБК, Москва, 02.12.2014. Министерство экономического развития РФ ожидает, что Россия войдет в рецессию уже в I ...