Число пассажиров международных рейсов в Кольцово за год выросло на 15%

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Пассажиропоток аэропорта Кольцово в прошлом году вырос на 9%

По итогам 2024 года аэропорт Кольцово обслужил 8 млн 047 тыс. пассажиров, что на 9% больше, чем в предыдущем году, ...

Пассажиропоток аэропорта Кольцово в прошлом году вырос на 9%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. По итогам 2024 года аэропорт Кольцово обслужил 8 млн 047 тыс. пассажиров, что на 9% ...

Аэропорт Кольцово с начала года обслужил 3,6 млн пассажиров

В январе-июле 2024 года международный аэропорт Кольцово обслужил свыше 3,6 млн пассажиров, что почти на 13% больше ...

Аэропорт Кольцово с начала года обслужил 3,6 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. В январе-июле 2024 года международный аэропорт Кольцово обслужил свыше 3,6 млн ...

Аэропорт Кольцово за полгода увеличил пассажиропоток на 10%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2013. За шесть месяцев 2013 года пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово составил ...