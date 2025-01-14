Число пассажиров международных рейсов в Кольцово за год выросло на 15%

По итогам 2024 года аэропорт Кольцово обслужил 8 млн 047 тыс. пассажиров, что на 9% больше, чем в предыдущем году, ...14.01.2025 Пассажиропоток аэропорта Кольцово в прошлом году вырос на 9%
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. По итогам 2024 года аэропорт Кольцово обслужил 8 млн 047 тыс. пассажиров, что на 9% ...15.07.2024 Аэропорт Кольцово с начала года обслужил 3,6 млн пассажиров
В январе-июле 2024 года международный аэропорт Кольцово обслужил свыше 3,6 млн пассажиров, что почти на 13% больше ...15.07.2024 Аэропорт Кольцово с начала года обслужил 3,6 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. В январе-июле 2024 года международный аэропорт Кольцово обслужил свыше 3,6 млн ...09.07.2013 Аэропорт Кольцово за полгода увеличил пассажиропоток на 10%
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2013. За шесть месяцев 2013 года пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово составил ...