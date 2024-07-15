Пассажиропоток аэропорта Кольцово в прошлом году вырос на 9%

В январе-июле 2024 года международный аэропорт Кольцово обслужил свыше 3,6 млн пассажиров, что почти на 13% больше ...14.05.2024 Аэропорт Кольцово обслужил 330 тыс. пассажиров в праздничные дни мая
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В период майских праздников екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил около 330 тыс. ...14.01.2016 В 2015 году пассажиропоток в аэропорту Кольцово снизился на 6%
В 2015 году международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») обслужил 4 млн 247 тыс. 541 ...14.01.2016 В 2015 году пассажиропоток в аэропорту Кольцово снизился на 6%
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2016. В 2015 году международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») ...14.08.2014 Количество пассажиров аэропорта Кольцово с начала года выросло на 8,7%
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2014. По результатам семи месяцев 2014 года международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг ...