Пассажиропоток аэропорта Кольцово в прошлом году вырос на 9%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. По итогам 2024 года аэропорт Кольцово обслужил 8 млн 047 тыс. пассажиров, что на 9% больше, чем в предыдущем году, сообщается в Telegram-канале аэропорта.



Из них более 5,8 млн человек путешествовали внутри страны. Это ненамного больше, чем в 2023 году. При этом международный пассажиропоток за год вырос на 35%, до 2,2 млн человек.



Самые популярные внутренние направления — Москва (2,1 млн пассажиров), Сочи (825 тыс. пассажиров) и Санкт-Петербург (728 тыс. пассажиров). Международные — Анталья (605 тыс. пассажиров), Дубай (185 тыс. пассажиров) и Пхукет (131 тыс. пассажиров).



Новые внутренние направления в прошлом году — Калуга, Пенза, Архангельск и Астрахань. Международные — Пекин, Батуми, Санья, Фергана и Абу-Даби.