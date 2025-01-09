В Екатеринбурге открыли прямой авиарейс до эмирата Абу-Даби

Авикомпания AirArabia Group объявила о начале продаж билетов на прямой авиарейс Екатеринбург — Абу Даби, сообщает ...01.11.2024 AirArabia запустила прямой рейс из Екатеринбурга в Абу Даби
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2024. Авикомпания AirArabia Group объявила о начале продаж билетов на прямой авиарейс ...07.12.2017 В Абу-Даби покажут проданную за 400 млн долл. США картину
Первый филиал французского музея искусств Лувр в Абу-Даби планирует включить в экспозицию картину Леонардо да Винчи ...17.08.2017 Прямое авиасообщение между Минском и Екатеринбургом может быть восстановлено
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о своем намерении продвигать решение ...16.05.2014 В Абу-Даби начались съемки седьмого эпизода «Звездных войн»
Киностудия Bad Robot объявила о начале съемок седьмого эпизода фильма «Звездные войны» сообщает «Гзета.Ru». Студия ...