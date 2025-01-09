В Екатеринбурге открыли прямой авиарейс до эмирата Абу-Даби

УрБК, Москва, 09.01.2025. Из екатеринбургского аэропорта Кольцово вылетел первый регулярный авиарейс компании Air Arabia в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Абу-Даби. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



«Открытие прямого авиасообщения между Екатеринбургом и эмиратом Абу-Даби является стимулом для развития делового сотрудничества. Мы всегда рады новым прямым направлениям. И по возможности поднимаем этот вопрос на рабочих встречах», — сказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.



Он напомнил, что предложение о запуске регулярного авиасообщения между Екатеринбургом и столицей ОАЭ возникло во время визита официальной делегации региона в арабскую страну в сентябре. Это предложение поддержало руководство департамента туризма и культуры эмирата Абу-Даби.



Согласно расписанию, рейсы будут выполняться каждую неделю по вторникам и пятницам. Полет в Абу-Даби займет около 5 часов 20 минут. В Air Arabia Group отметили, что благодаря новому направлению путешественники получат больше удобных стыковок из Екатеринбурга на Шри-Ланку, в Индию, Непал и другие восточные страны.