В весенне-летнем расписании екатеринбургского аэропорта Кольцово запланированы регулярные рейсы по 80 направлениям

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 29 октября до 30 марта будет работать по ...24.03.2023 Екатеринбургский аэропорт Кольцово переходит на весенне-летнее расписание
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 26 марта переходит на весенне-летнее расписание. ...29.03.2021 Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание полетов
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») перешел на ...02.04.2019 Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2019. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») перешел на ...29.03.2016 Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2016. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») перешел на ...