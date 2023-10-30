УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:22

В весенне-летнем расписании екатеринбургского аэропорта Кольцово запланированы регулярные рейсы по 80 направлениям

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание. В летнюю навигацию из Екатеринбурга планируются регулярные рейсы по 80 внутренним и международным направлениям 34 авиакомпаниями.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, в целом авиакомпании в этот период собираются совершить более 20,5 тыс. вылетов.

Отмечается, что основной объем рейсов в летний сезон будет выполняться на внутрироссийских линиях. Так, до конца октября из Кольцово будут доступны 52 российских маршрута. Наиболее загруженными направлениями станут Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

Самым востребованным из 28 зарубежных направлений, как и в прошлом сезоне, станет Анталья. Также популярностью среди туристов будут пользоваться Дубай, Стамбул, Ташкент, Душанбе и Астана.

В расписании аэропорта также появятся новые по сравнению с предыдущим сезоном направления: Пекин, Тбилиси, Фергана, Архангельск и Пенза.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.10.2023 Екатеринбургский аэропорт Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 29 октября до 30 марта будет работать по ...

24.03.2023 Екатеринбургский аэропорт Кольцово переходит на весенне-летнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 26 марта переходит на весенне-летнее расписание. ...

29.03.2021 Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание полетов

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») перешел на ...

02.04.2019 Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2019. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») перешел на ...

29.03.2016 Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2016. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») перешел на ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента
Архив новостей
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18