В весенне-летнем расписании екатеринбургского аэропорта Кольцово запланированы регулярные рейсы по 80 направлениям

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание. В летнюю навигацию из Екатеринбурга планируются регулярные рейсы по 80 внутренним и международным направлениям 34 авиакомпаниями.



Как сообщает пресс-служба аэропорта, в целом авиакомпании в этот период собираются совершить более 20,5 тыс. вылетов.



Отмечается, что основной объем рейсов в летний сезон будет выполняться на внутрироссийских линиях. Так, до конца октября из Кольцово будут доступны 52 российских маршрута. Наиболее загруженными направлениями станут Москва, Сочи и Санкт-Петербург.



Самым востребованным из 28 зарубежных направлений, как и в прошлом сезоне, станет Анталья. Также популярностью среди туристов будут пользоваться Дубай, Стамбул, Ташкент, Душанбе и Астана.



В расписании аэропорта также появятся новые по сравнению с предыдущим сезоном направления: Пекин, Тбилиси, Фергана, Архангельск и Пенза.