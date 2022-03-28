Екатеринбургский аэропорт Кольцово переходит на весенне-летнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 26 марта переходит на весенне-летнее расписание. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Из Екатеринбурга будут выполняться полеты по 73 направлениям: 53 внутренним и 20 зарубежным. Среди внутрироссийских самыми загруженными направлениями традиционно станут Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Также вырастет число рейсов в Минеральные Воды, Махачкалу, Тобольск, Благовещенск, Новый Уренгой, Оренбург, Самару, Читу. Впервые в Кольцово появятся рейсы в Петрозаводск и Кострому.



Среди зарубежных самым популярным направлением станет турецкая Анталья. В весенне-летний сезон планируется пролонгировать полетные программы в Арабские Эмираты, Таиланд, Индию, Египет. Сохранятся полеты в страны СНГ: Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.



Расписание полетов не является окончательным, в нем возможны изменения. Подробную информацию о рейсах, а также стоимость перелета необходимо уточнять в авиакомпании и у туроператоров.