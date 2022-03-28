УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:42

Екатеринбургский аэропорт Кольцово переходит на весенне-летнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 26 марта переходит на весенне-летнее расписание. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Из Екатеринбурга будут выполняться полеты по 73 направлениям: 53 внутренним и 20 зарубежным. Среди внутрироссийских самыми загруженными направлениями традиционно станут Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Также вырастет число рейсов в Минеральные Воды, Махачкалу, Тобольск, Благовещенск, Новый Уренгой, Оренбург, Самару, Читу. Впервые в Кольцово появятся рейсы в Петрозаводск и Кострому.

Среди зарубежных самым популярным направлением станет турецкая Анталья. В весенне-летний сезон планируется пролонгировать полетные программы в Арабские Эмираты, Таиланд, Индию, Египет. Сохранятся полеты в страны СНГ: Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

Расписание полетов не является окончательным, в нем возможны изменения. Подробную информацию о рейсах, а также стоимость перелета необходимо уточнять в авиакомпании и у туроператоров.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.03.2022 Аэропорт Кольцово в летний период будет обслуживать рейсы по 90 направлениям

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2022. Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 27 марта перешел на летнее расписание ...

02.04.2019 Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2019. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») перешел на ...

23.03.2018 Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге переходит на весенне-летнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2018. В Екатеринбурге международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») ...

29.03.2017 Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2017. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») перешел на ...

29.03.2016 Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2016. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») перешел на ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (573)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18