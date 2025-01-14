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14.01.2025

Пассажиропоток аэропорта Кольцово в прошлом году вырос на 9%

По итогам 2024 года аэропорт Кольцово обслужил 8 млн 047 тыс. пассажиров, что на 9% больше, чем в предыдущем году, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Из них более 5,8 млн человек путешествовали внутри страны. Это ненамного больше, чем в 2023 году. При этом международный пассажиропоток за год вырос на 35%, до 2,2 млн человек.

Самые популярные внутренние направления — Москва (2,1 млн пассажиров), Сочи (825 тыс. пассажиров) и Санкт-Петербург (728 тыс. пассажиров). Международные — Анталья (605 тыс. пассажиров), Дубай (185 тыс. пассажиров) и Пхукет (131 тыс. пассажиров).

Новые внутренние направления в прошлом году — Калуга, Пенза, Архангельск и Астрахань. Международные — Пекин, Батуми, Санья, Фергана и Абу-Даби.
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