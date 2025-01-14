Число пассажиров международных рейсов в Кольцово за год выросло на 15%

Аэропорт Кольцово в первом полугодии 2025 года обслужил более 960 тыс. пассажиров международных рейсов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 15% (в январе-июне 2024 года — свыше 836 тыс. человек), сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



В число самых популярных направлений вошли Узбекистан, Азербайджан, Турция и ОАЭ.



«Впрочем, эта статистика имеет так называемую сезонность: в следующем полугодии в число лидеров традиционно выйдут курорты Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении.



Напомним, что по итогам 2024 года аэропорт Кольцово обслужил 8 млн 047 тыс. пассажиров, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Из них более 5,8 млн человек путешествовали внутри страны. Это ненамного больше, чем в 2023 году. При этом международный пассажиропоток за год вырос на 35%, до 2,2 млн человек.