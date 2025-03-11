«Атомстройкомплекс» обновит единственную на стройфаке УрФУ римскую аудиторию

Изображения предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург. 15.07.2025. «Атомстройкомплекс» к началу нового учебного года отремонтирует единственную в институте строительства и архитектуры Уральского федерального университета (УрФУ) римскую аудиторию, сообщает пресс-служба застройщика.«Студенты не раз сетовали на то, что из-за неудобной мебели сидеть здесь дольше одной пары очень тяжело. А несколько лет назад аудитория стала именной — теперь она носит имя легендарного декана строительного факультета Виталия Константиновича Сисьмекова. Конечно, она должна достойно выглядеть, быть комфортной и современной. Инициативу начать ремонт в аудитории поддержало руководство компании «Атомстройкомплекс» — нашего старейшего отраслевого партнера, за что мы им искренне благодарны», — заявил директор института строительства и архитектуры УрФУ Никита Фомин.Выполнить ремонт строители планируют до 1 сентября, чтобы новый учебный год студенты начали в обновленном образовательном пространстве. Рабочие уже демонтировали обветшавшие напольное и потолочное покрытия, готовятся заменить входные группы и выполнить отделку по дизайн-проекту. В аудитории также обновят мебель и смонтируют короб с большим мультимедийным экраном, чтобы информация была хорошо видна студентам даже на последней парте. Над учебной доской появится слоган, отражающий созидательный дух профессии строителя: «Создаем поводы любить город».Напомним, что сотрудничество ведущего вуза Урала и крупнейшего строительного холдинга региона началось еще в 2000-х годах. «Атом» первым брендировал на стройфаке одну из аудиторий и создал тренд на фирменные аудитории, которому последовали и другие застройщики. Компания регулярно организует для студентов строительного профиля экскурсии на свои производства и объекты, ребята проходят на предприятиях «Атома» ежегодную производственную практику и даже могут официально трудоустроиться в компанию на неполный рабочий день без отрыва от учебы. Практически весь руководящий состав компании «Атомстройкомплекс», а также более 300 ее сотрудников — выпускники Института строительства и архитектуры УрФУ (ранее — строительного факультета Уральского политехнического института).