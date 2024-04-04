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Вчера, 11:20

«Атомстройкомплекс» провел экскурсию для студентов УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Представители строительного холдинга «Атомстройкомплекс» провели для студентов старших курсов института строительства и архитектуры УрФУ экскурсию на своем объекте «Река. Дом на набережной». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Атомстройкомплекс» провел экскурсию для студентов УрФУ

Экскурсантам показали этап возведения «коробки» дома, установку опалубки и укладку бетонной смеси, рассказали об особенностях монтажа конструкций в холодное время года и так далее.

«Атомстройкомплекс» провел экскурсию для студентов УрФУ

Как отметила директор по персоналу «Атомстройкомплекса» Галина Хабарова, компания поддерживает молодых специалистов, пусть еще не имеющих опыта работы, но желающих учиться и перенимать опыт у наставников.

«Мы активно участвуем в учебном процессе и стремимся обучать потенциальных сотрудников уже со студенческой скамьи, и подобные экскурсии — одна из мер, позволяющих привлечь молодых в отрасль. Ребята проходят на предприятиях компании производственную практику, и более трети возвращаются вновь уже полноценными специалистами», — пояснила Галина Хабарова.

«Атомстройкомплекс» провел экскурсию для студентов УрФУ

«Строительство — сложная сфера, в которой особенно полезно совмещать теорию с практикой и на реальных объектах видеть производственные процессы. Мы и в дальнейшем надеемся на успешное сотрудничество», — подвел итог экскурсии старший преподаватель института строительства и архитектуры УрФУ Константин Бернгардт.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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