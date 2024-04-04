«Атомстройкомплекс» провел экскурсию для студентов УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. Более 40 студентов рабочих специальностей вышли на производственную практику на ...08.02.2024 Порядка 20% сотрудников «Атомстройкомплекса» моложе 25 лет
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Каждый пятый сотрудник строительного холдинга «Атомстройкомплекс» младше 25 лет. При ...19.12.2023 Порядка 30% студентов после практики на объектах «Атомстройкомплекса» трудоустраиваются в структуры девелопера
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс», заинтересованный в воспитании будущих кадров ...09.03.2023 На заводе «Атомстройкомплекса» прошла экскурсия для студентов УрФУ
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. «Атомстройкомплекс» организовал экскурсию для студентов Уральского федерального ...13.05.2022 «Атомстройкомплекс» предоставит студентам строительных специальностей возможность пройти практику и трудоустроиться
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2022. Компания «Атомстройкомплекс» предоставляет студентам строительных специальностей ...