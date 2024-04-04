«Атомстройкомплекс» провел экскурсию для студентов УрФУ

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Представители строительного холдинга «Атомстройкомплекс» провели для студентов старших курсов института строительства и архитектуры УрФУ экскурсию на своем объекте «Река. Дом на набережной». Об этом сообщает пресс-служба компании.Экскурсантам показали этап возведения «коробки» дома, установку опалубки и укладку бетонной смеси, рассказали об особенностях монтажа конструкций в холодное время года и так далее.Как отметила директор по персоналу «Атомстройкомплекса» Галина Хабарова, компания поддерживает молодых специалистов, пусть еще не имеющих опыта работы, но желающих учиться и перенимать опыт у наставников.«Мы активно участвуем в учебном процессе и стремимся обучать потенциальных сотрудников уже со студенческой скамьи, и подобные экскурсии — одна из мер, позволяющих привлечь молодых в отрасль. Ребята проходят на предприятиях компании производственную практику, и более трети возвращаются вновь уже полноценными специалистами», — пояснила Галина Хабарова.«Строительство — сложная сфера, в которой особенно полезно совмещать теорию с практикой и на реальных объектах видеть производственные процессы. Мы и в дальнейшем надеемся на успешное сотрудничество», — подвел итог экскурсии старший преподаватель института строительства и архитектуры УрФУ Константин Бернгардт.