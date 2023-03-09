Студенты УрФУ разработали концепцию благоустройства одной из будущих школ Екатеринбурга по заданию «Атомстройкомплекса»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) разработали концепцию благоустройства одной из будущих школ Екатеринбурга по заданию «Атомстройкомплекса». Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению «Строительство», сообщает пресс-служба уральского застройщика.«Мы выбрали для кейса именно этот объект ввиду сложного рельефа — большого перепада высот на участке. Нетиповые исходные данные позволяют проявить креативный подход и найти интересное, яркое решение. Для нас это отличная возможность оценить жизнеспособность, реалистичность творческих идей молодого поколения, и, конечно, найти наших будущих коллег. В институте комплексного проектирования «Атом» работает много молодежи, УрФУ является одним из ключевых поставщиков кадров для нашего коллектива», — рассказала заместитель директора по производству института комплексного проектирования «Атом» Дина Прибыткова.Студенты института строительства и архитектуры УрФУ сделали презентацию с описанием основной идеи благоустройства, материалов и конструктивных решений а также выполнили чертежи, генеральный план, эскизы и визуализацию. В прошлом сезоне олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Строительство» участники из уральского университета завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали.Отметим, что «Атом» проводит системную работу по подготовке строительных кадров. Студенты УрФУ регулярно посещают с экскурсиями строительные и производственные площадки компании, многие из них проходят производственную практику в ее подразделениях.