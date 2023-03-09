Студенты УрФУ разработали концепцию благоустройства одной из будущих школ Екатеринбурга по заданию «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. «Атомстройкомплекс» организовал экскурсию для студентов Уральского федерального ...25.10.2022 Студенты-искусствоведы УрФУ будут проходить стажировку в Государственном Эрмитаже
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. Студенты-искусствоведы Гуманитарного института Уральского федерального университета ...24.05.2017 Коротко о событиях дня
В 10.00 в медиацентре Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург, первый корпус, пр. Ленина, 51) ...14.05.2015 Студенты создали дизайн карты СКБ-банка для УрФУ
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2015. Студенты создали дизайн карты СКБ-банка для Уральского федерального университета ...13.11.2012 В ООО «Уральский дизель-моторный завод» прошло торжественное открытие нового учебного класса для студентов
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2012. На Уральском дизель-моторном заводе (УДМЗ, входит в ОАО «Синара — Транспортные машины», ...