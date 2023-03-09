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Студенты УрФУ разработали концепцию благоустройства одной из будущих школ Екатеринбурга по заданию «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) разработали концепцию благоустройства одной из будущих школ Екатеринбурга по заданию «Атомстройкомплекса». Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению «Строительство», сообщает пресс-служба уральского застройщика.

Студенты УрФУ разработали концепцию благоустройства одной из будущих школ Екатеринбурга по заданию «Атомстройкомплекса»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Мы выбрали для кейса именно этот объект ввиду сложного рельефа — большого перепада высот на участке. Нетиповые исходные данные позволяют проявить креативный подход и найти интересное, яркое решение. Для нас это отличная возможность оценить жизнеспособность, реалистичность творческих идей молодого поколения, и, конечно, найти наших будущих коллег. В институте комплексного проектирования «Атом» работает много молодежи, УрФУ является одним из ключевых поставщиков кадров для нашего коллектива», — рассказала заместитель директора по производству института комплексного проектирования «Атом» Дина Прибыткова.

Студенты института строительства и архитектуры УрФУ сделали презентацию с описанием основной идеи благоустройства, материалов и конструктивных решений а также выполнили чертежи, генеральный план, эскизы и визуализацию. В прошлом сезоне олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Строительство» участники из уральского университета завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали.

Отметим, что «Атом» проводит системную работу по подготовке строительных кадров. Студенты УрФУ регулярно посещают с экскурсиями строительные и производственные площадки компании, многие из них проходят производственную практику в ее подразделениях.
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