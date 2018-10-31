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Вчера, 18:01

Для медучреждений Среднего Урала закупили 416 электрокардиографов

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. При содействии врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера для медицинских учреждений Среднего Урала было закуплено 416 электрокардиографов. Стоимость оборудования составила около 58 млн руб., сообщает департамент информполитики региона.

Уточняется, что это оборудование является базовым для оценки состояния пациентов с признаками сердечно-сосудистых заболеваний и предназначено для бригад скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной практики.

Согласно ведомственной статистике, за три года больничная летальность от инфаркта миокарда в регионе снизилась с 13,2% до 10,1%.

Напомним, в конце прошлого города при поддержке регионального бюджета 18 свердловских больниц получили 23 новых автомобиля скорой помощи.

Комплексный подход в организации медицинской помощи уральцам реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
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