Для медучреждений Среднего Урала закупили 416 электрокардиографов

УрБК, Челябинск, 31.10.2018. По распоряжению правительства Российской Федерации в Челябинскую область поступят 14 новых ...22.04.2016 Росздравнадзор: В Свердловской области нарушены права граждан на доступность медпомощи
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2016. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о ...23.07.2014 Коротко о событиях дня
В 11.00 в пресс-центре ИТАР-ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная изменениям в работе скорой медицинской ...28.08.2013 Минздрав РФ утвердил нормативы времени приезда «скорой помощи»
УрБК, Москва, 28.08.2013. Министерство здравоохранения РФ опубликовало на своем сайте приказ, регулирующий качество ...29.07.2013 В Свердловской области смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 17%
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2013. Свердловская область остается регионом с высоким уровнем смертности населения от ...