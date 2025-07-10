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Выручка от продажи билетов в кинотеатрах в июне оказалась максимальной с 2022 года

УрБК, Москва, 14.07.2025. Выручка от продажи билетов в кинотеатрах РФ в июне оказалась максимальной с 2022 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы.

Отмечается, что российские кинотеатры собрали 3,2 млрд руб. — это рекордный месячный уровень за последние четыре года. Годом ранее — в июне 2024 года — выручка составляла 2,2 млрд руб. Средняя стоимость одного билета за год выросла на 26%, до 413 руб.

В топ-3 самых популярных фильмов вошли «На деревню дедушке» (425 млн руб.), «Балерина» (386 млн руб.) и «Материалистка» (200,4 млн руб.).

Авторы издания добавляют, что проекты «теневого» проката в июне собрали в России около 1 млрд руб.

Напомним, что средний чек заказа на посещение культурных мероприятий в России за январь-июнь 2025 года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 4,1 тыс. руб.
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