Выручка от продажи билетов в кинотеатрах в июне оказалась максимальной с 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. Средний чек заказа на посещение культурных мероприятий в России за январь-июнь 2025 ...10.04.2025 Количество проданных билетов в российские кинотеатры в I квартале 2025 оказалось самым низким за последние три года
За I квартал 2025 года кинотеатры посетили 39,3 млн россиян. Это самая низкая посещаемость за последние три года, пишет ...10.04.2025 Количество проданных билетов в российские кинотеатры в I квартале 2025 года оказалось самым низким за последние три года
УрБК, Москва, 10.04.2025. За I квартал 2025 года кинотеатры посетили 39,3 млн россиян. Это самая низкая посещаемость за ...09.08.2023 Цены на поездки в такси в Свердловской области за год выросли более чем на 20%
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Средняя стоимость поездки на такси (за 1 км пути) в Свердловской области в июне 2023 ...04.05.2012 ОАО «ТГК-9» снизило чистую прибыль в 5,6 раза
УрБК, Москва, 04.05.2012. Чистая прибыль ОАО «ТГК-9» за I квартал 2012 года по российским стандартам бухгалтерского ...